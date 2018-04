Donald Tusk w Warszawie, w Sejmie trwa protest

Donald Tusk w Warszawie

Dzisiaj o godzinie 10, przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk ma zeznawać jako świadek w procesie Tomasza Arabskiego, byłego szefa kancelarii premiera. Były szef kancelarii premiera, Tomasz Arabski odpowiada za niedopełnienie obowiązków przy organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu 10 kwietnia 2010 roku. – Sąd wzywa mnie na świadka, więc tak jak każdy obywatel i ja mam ten obowiązek. Żadnej sensacji – mówił Tusk o dzisiejszej wizycie w Warszawie.

Protest w Sejmie

W Warszawie, od ubiegłej środy, trwa też protest rodziców dzieci niepełnosprawnych. Protestujący domagają się wprowadzenia dodatku rehabilitacyjnego dla osób niepełnosprawnych, niezdolnych do samodzielnej egzystencji po ukończeniu 18. roku życia, w kwocie 500 złotych miesięcznie bez kryterium dochodowego. Jednym z postulatów jest również zrównanie kwoty renty socjalnej z najniższą rentą z ZUS z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wraz ze stopniowym podwyższaniem tej kwoty do równości minimum socjalnego obliczonego dla gospodarstwa domowego z osobą niepełnosprawną.

Dostępność Plus

Tymczasem prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki weźmie dzisiaj udział w konferencji „Dostępność Plus 2018-2025”. Spotkanie odbędzie się w warszawskim Centrum Nauki Kopernik – w trakcie spotkania zaplanowano wystąpienie premiera Morawieckiego. Program Dostępność Plus ma ułatwić np. seniorom, osobom z niepełnosprawnościami czy kobietom z dziećmi poruszanie się w przestrzeni publicznej.

Kandydaci PiS

Być może już dzisiaj poznamy też kandydatów PiS na prezydentów największych miast. W ubiegłym roku, wicemarszałek Senatu z PiS, Adam Bielan, poinformował, że na czwartkowym spotkaniu polityków koalicji Zjednoczonej Prawicy zapadły decyzje w tej sprawie. – Umówiliśmy się, że prezentacja kandydatów będzie miała charakter uroczysty – zapowiadał kilka dni temu Bielan.