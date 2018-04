Budka: Nie bez przyczyny mówi się o zemście politycznej wobec Tuska

Przypomnijmy, że dzisiaj o godzinie 10, przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk ma zeznawać jako świadek w procesie Tomasza Arabskiego, byłego szefa kancelarii premiera. Arabski odpowiada za niedopełnienie obowiązków przy organizacji wizyty prezydenta Lecha Kaczyńskiego w Katyniu 10 kwietnia 2010 roku.

Borys Budka o katastrofie smoleńskiej

– Dla PiS katastrofa smoleńska stała się przyczynkiem do budowania kapitału politycznego – mówił w studiu TOK FM Budka. – Od 2 lat jesteśmy karmieni nieścisłościami odnośnie tego, co wydarzyło się w Smoleńsku (…) Przez 8 lat wmawiano Polakom różne bzdurne teorie. Jarosław Kaczyński co miesiąc, podczas miesięcznic, umacniał w tym Polaków – tłumaczył poseł.

Jak dodał Budka, jego zdaniem narracja stworzona przez PiS i Jarosława Kaczyńskiego kończy się. – Więc teraz będzie wykorzystywanie tej katastrofy do nękania osób, które odgrywały, bądź będą odgrywać ważną rolę w polityce – stwierdził Budka.

– Mam wrażenie, że mało kto już wierzy w dobre intencje PiS, że cokolwiek chce się w tej sprawie wyjaśnić – dodał poseł.

