Walka na lewicy. Biedroń o Jaruzelskiej: Nie różni się od PiS, skończy jak Ogórek

To, co mówi pani Jaruzelska, prawie niczym się nie różni od tego, co mówi PiS – ocenił samozwańczy lider opozycji Robert Biedroń. Polityk wieszczy, że eksperyment z córką komunistycznego generała skończy się do Sojuszu Lewicy Demokratycznej jak ten z wystawieniem kandydatury Magdaleny Ogórek.

Współpraca Moniki Jaruzelskiej z Sojuszem Lewicy Demokratycznej się zacieśnia, a sam Leszek Miller widzi ją jako kandydatkę na prezydenta Polski w 2020 roku. Jej poglądy jednak nie wszystkim na lewicy się podobają. Chodzi tu m.in. o jej stosunek do aborcji i religii w szkołach. W jednym z wywiadów Jaruzelska sprzeciwiła się pomysłowi liberalizacji prawa aborcyjnego. Przyznała także że choć jest za państwem świeckim, nie widzi powodu aby lekcje religii miały odbywać się poza szkołą. – Uważam, że nie należy utrudniać życia wierzącym w Polsce, bo tych jest więcej niż niewierzących – dodała. Takie stanowisko nie spodobało się prezydentowi Słupska, który ogłosił się ostatnio liderem opozycji. – To nie jest lewicowość! – podkreślił Biedroń, dodając że córka Jaruzelskiego może skończyć jak Magdalena Ogórek, która w poprzednich wyborach prezydenckich kandydowała z ramienia Sojuszu Lewicy Demokratycznej. – Tak się może stać. To, co mówi pani Jaruzelska, prawie niczym się nie różni od tego, co mówi PiS – ocenił. Co na takie postawienie sprawy sama zainteresowana? – Cóż, emocje są złym doradcą, szczególnie w polityce. A pani Ogórek jeszcze nie skończyła, jest młodą osobą. Pan Biedroń, jeśli chce łączyć, a nie dzielić, nie może zamykać się w swoich uprzedzeniach, tylko musi otworzyć się na innych – skomentowała Monika Jaruzelska.