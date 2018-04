Konferencja "Dostępność Plus 2018-2025". Premier: Chcemy, aby Polska była jedna dla wszystkich

Prezes Rady Ministrów Mateusz Morawiecki wziął dzisiaj udział w konferencji „Dostępność Plus 2018-2025”. Spotkanie odbyło się w warszawskim Centrum Nauki Kopernik. Wdrażany przez PiS program ma ułatwić np. seniorom, osobom z niepełnosprawnościami czy kobietom z dziećmi poruszanie się w przestrzeni publicznej.

Premier podkreślił, że jego rząd będzie prowadzić program "Dostępność Plus" z całą determinacją, ponieważ dopiero po jego wdrożeniu Polska będzie rzeczywiście dla wszystkich. – Polska jest jednym z nielicznych krajów europejskich, gdzie nie ma standardów planowania przestrzeni publicznej w taki sposób, żeby windy, podjazdy, wejścia do autobusów, tramwajów, pociągów, perony, żeby wszystkie te elementy architektury publicznej, żeby one służyły całemu społeczeństwu. To jest nasze zobowiązanie, żeby nasi rodacy byli nie tylko zauważeni, ale w normalny sposób docenieni i żeby mogli z nami pracować, żyć, odpoczywać, żeby mogli normalnie funkcjonować w ramach polskiego społeczeństwa – mówił Mateusz Morawiecki.

– Musimy sobie uświadomić, że dla niektórych wejście, zejście po kilku schodkach jest czymś normalnym, ale niektórzy potrzebują pomocy w przełamaniu tych barier, dlatego razem z organizacjami pozarządowymi rozpoczęliśmy prace nad programem Dostępność Plus – wskazywał premier. – Zrobimy wszystko, co możliwe, poprzez zmiany legislacyjne, współpracę rządu z samorządami, ale również poprzez zaangażowanie bezpośrednich środków budżetowych, unijnych i z różnego rodzaju programów, w które są zaangażowane również organizacje pozarządowe – zapewniał Morawiecki.

Szef rządu przekonywał, że przestrzeń wolności dla osób niepełnosprawnych ma znaczenie na wielu wymiarach. – Na wymiarze praktycznym dla tych ludzi, ale także dla nas wszystkich w wymiarze godnościowym. Mówimy: Polska jest jedna. Chcemy, aby Polska była jedna dla wszystkich – podkreślił.