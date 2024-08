Kolejny rosyjski balon w Polsce? Policja zabezpieczyła tajemniczy obiekt

Przedmiot zauważył na drzewie w lesie mieszkaniec okolicy. Do zdarzenia doszło czwartek około godz. 15:00. Sam przedmiot i miejsce jego odnalezienia zabezpiecza policja.

Jak podało radio RMF FM, znaleziony fragment to aparatura pomiarowa, bez czaszy spadochronu.

– Policjanci z Pisza zostali poinformowani o znalezieniu przedmiotu, który zaniepokoił osobę, która go znalazła. Jest to najprawdopodobniej fragment balonu meteorologicznego – relacjonował w rozmowie z Onetem asp. szt. Rafał Jackowski z zespołu prasowego KWP w Olsztynie. Dodał także, że nie można na tę chwilę potwierdzić informacji o rosyjskich napisach na przedmiocie.

Rosyjskie balony w Polsce

W środę wieczorem w miejscowości Orzechowo nieopodal Olsztyna spadł tajemniczy obiekt z napisami w języku rosyjskim. – Uspokajamy, to najprawdopodobniej balon meteorologiczny – powiedział w rozmowie z Interią rzecznik Dowództwa Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych ppłk Jacek Goryszewski. Z przekazanych przez niego informacji wynika, że na miejscu zdarzenia nie było wojska, a teren został zabezpieczony przez policję.

To kolejny taki incydent w województwie warmińsko-mazurskim w ostatnim czasie. W marcu odnaleziono w tym regionie trzy balony meteorologiczne. Początkowo podejrzewano, że odnalezione obiekty to urządzenia szpiegowskie. Ostatecznie jednak analiza biegłych wykazała, że to wyłącznie balony meteorologiczne.

W czerwcu rosyjski balon wleciał w polską przestrzeń powietrzną z obwodu królewieckiego. Wówczas przed taką możliwością ostrzegali stronę polską sami Rosjanie, informując, że balon może wlecieć, bo stracili nad nim kontrolę. Jak zapewniano, incydent nie miał charakteru operacyjnego, zwiadowczego ani szpiegowskiego.

