Zaskakujący kandydat SLD na prezydenta Warszawy

Z informacji serwisu wynika, że kandydatura Celińskiego zostanie zaprezentowana przez Sojusz na początku maja. Onet twierdzi, że pod uwagę brane były jeszcze takie osoby jak Małgorzata Szmajdzińska czy Katarzyna Piekarska. Wystartować nie chciała z kolei Monika Jaruzelska. Kandydować nie chciała z kolei Monika Jaruzelska.

Z decyzji SLD nie są zadowoleni stołeczni politycy Platformy Obywatelskiej, którzy obawiają się że Celiński odbierze głosy Rafałowi Trzaskowskiemu. – Nieformalnie SLD poinformowało nas, że bierze pod uwagę wystawienie Celińskiego. Oczywiście, nie cieszymy się z tego powodu, bo on urwie parę punktów naszemu kandydatowi Rafałowi Trzaskowskiemu w pierwszej turze. Biorąc pod uwagę start Celińskiego i kilku drobniejszych kandydatów liberalno-lewicowych, możemy zapomnieć o wygranej w pierwszej turze. Najbardziej na tym skorzysta PiS, bo to jego kandydat wejdzie do drugiej tury z Trzaskowskim – stwierdził w rozmowie z Onetem stołeczny poseł PO.