Prokuratura Krajowa poinformowała w czwartek, że sąd na wniosek prokuratora zastosował tymczasowe aresztowanie wobec Michała K., byłego prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS), co pozwoli na wszczęcie jego poszukiwań listem gończym.

Morawiecki o sprawie byłego szefa RARS. "Polityczna zemsta bandy Tuska"

"Mamy dziś kolejny akt perfidnej politycznej zemsty bandy D. Tuska. Tym razem ofiarą padł były prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski" – napisał na platformie X były premier Mateusz Morawiecki.

Jego zdaniem skierowanie przez prokuraturę wniosku o areszt ma dwa wymiary: "stanowi akt politycznej zemsty na ludziach, którzy pracowali dla naszego rządu" oraz "wywoła w przyszłości paraliż państwa, gdy trzeba będzie szybko podejmować decyzje w sytuacjach kryzysowych".

"Jestem w pełni przekonany o uczciwości M. Kuczmierowskiego, co z pewnością udowodni w toku procesu. Widać dziś jak na dłoni, że podjęte przez niego reformy i działania Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych są wyjątkowo nie w smak obecnej, destrukcyjnej władzy, niszczącej na swojej drodze wszystko i wszystkich, którzy dobrze służą Polsce" – stwierdził Morawiecki.

Przypomniał, że były szef RARS został odznaczony przez prezydentów Polski i Ukrainy, natomiast "nagonka" na Kuczmierowskiego i jego współpracowników "opiera się na kłamstwach, manipulacjach i półprawdach, które koalicja 13 grudnia opanowała do perfekcji".

Tusk do Morawieckiego: Liczymy Mateuszu na twoją pomoc w ustaleniu miejsca pobytu Michała K.

Do sprawy byłego szefa RARS odniósł się w mediach społecznościowych premier Donald Tusk. "Sąd zdecydował. Będzie list gończy za byłym szefem Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. To prawa ręka Morawieckiego, macher od respiratorów i generatorów. Gdziekolwiek się ukrywa, sprawiedliwość go dopadnie" – oświadczył premier.

"Liczymy Mateuszu na twoją pomoc w ustaleniu miejsca pobytu Michała K." – zwrócił się do Morawieckiego Tusk.