"Gierek to samo robił. Nie tędy droga". Jakubiak krytykuje PiS

– Gierek to samo robił. Gospodarskie wizyty! Nawet świnie były wyczyszczone. To samo się dzisiaj dzieje. Po zakładach pracy zapowiadają, jeżdżą. To nie tędy droga! Nie zatuszujecie tej sytuacji, że w Polsce nie ma większej reformy gospodarczej, ani reformy państwa polskiego – przekonywał Jakubiak w porannym programie Telewizji Publicznej.

Polityk przekonywał, że reformy powinny dążyć do zmniejszania obciążeń podatkowych, podczas gdy rządząca partia działa wprost przeciwnie.

Jakubiak podkreślił, że działania PiS w sprawie niepełnosprawnych dzieci są krótkofalowe, a PiS reaguje nowymi podatkami na problem, którego wcześniej nie dostrzegło. Polityk podkreślił, że cała sytuacja jest haniebnym zaniechaniem. – To wyrzut sumienia, który nie powinien panu Kaczyńskiemu dawać spać – przekonywał, dodając, że odpowiednie ustawy czekają już od dwóch lat, aby rządzący je rozparzyli.

