Neues Deutschland

Gdy w 1990 r. niemieckie "państwo robotników i chłopów" upadało, ten propagandowy tytuł podchwytywali w żartobliwym stylu triumfujący wówczas przeciwnicy sytemu Honeckera: "Teraz my będziemy te nowe Niemcy". Dziś, 35 lat po upadku muru, do polityków na zachodzie Niemiec, do weteranów dawnej opozycji i polityków z czołowych partii dochodzi gorzka prawda. Wschód jest inny.