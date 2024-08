Widzieliśmy wyniki badania, w którym 62 proc. respondentów uznało, iż rząd Donalda Tuska nie realizuje swoich przedwyborczych obietnic złożonych w trakcie kampanii. Tak to niestety jest, jak się wyborcom, przyzwyczajonym do pisowskiego rozdawnictwa, obieca coś zbyt fajnego albo za dobrze – będą się domagać, żeby to zrobić.