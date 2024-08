Ale że jak, Mariusz? Bo nie rozumiem.

No, że te cztery lata temu zmieniliśmy sposób powoływania. Byli w PKW sędziowie, a myśmy to zmienili na nominatów Sejmu.

To była słuszna zmiana!

No tak, ale może gdyby teraz byli dalej sędziowie, tobyśmy nie mieli problemów…

Zmiana była słuszna, bo wtedy to byli nasi nominaci.

Ale teraz są ich nominaci…

I to jest niesłuszne.

Ale to my to wymyśliliśmy.

Ty nie myśl za dużo, tylko herbatę mi zrób. I powidła podaj.