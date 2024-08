Prawyborczy klincz

Maciej Pawlicki, wyrazista postać intelektualnego zaplecza polskiej prawej strony, nie od dziś lansuje ideę poszerzenia wpływu konserwatywnych wyborców na decyzje polityków prawicy. Już przed eurowyborami w czerwcu bieżącego roku wystąpił z inicjatywą "honorowej instrukcji poselskiej", pod którą podpisało się ok. 2 tys. osób. Wówczas idea Pawlickiego, by kandydaci na europosłów z prawej strony podpisywali kartę zobowiązań, się nie spełniła. Udało mu się wtedy doprowadzić jedynie do debaty w Warszawie, w której grono kandydatów z PiS i Konfederacji odpowiadało na pytania publicystów.

Teraz Pawlicki zaproponował "prawybory prezydenta wolnej Polski". W liście, który podpisało wielu publicystów z prawej strony, wskazywał: "Wobec szybko postępujących zagrożeń politycznych, cywilizacyjnych, gospodarczych i militarnych szczególnie ważne jest, by w roku 2025 Polacy mądrze wybrali nowego prezydenta Rzeczypospolitej" (list w całości wydrukowany został w "Do Rzeczy" nr 34/2024).

NIECH PRZEMÓWI PRAWICOWY LUD

Dokument wskazywał, że mechanizmy polityczne i medialne coraz bardziej ograniczają wpływ wyborców na decyzje podejmowane w ich imieniu. "Należy odwrócić tę tendencję. Sądzimy, że Polacy życzący Polsce niepodległości chcą mieć udział w wyborze nie tylko emocjonalny i formalny, lecz także merytoryczny. Nie chcą jedynie aktem głosowania potwierdzać wyboru dokonanego przez wąskie gremia, chcą sami kandydatów zapytać, ocenić, porównać. Świadomie ulokować swą nadzieję".