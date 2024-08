Kaczyński o swoim następcy. Podał nazwisko

Lider Prawa i Sprawiedliwości udzielił wywiadu portalowi Radia Maryja. Choć pełny zapis rozmowy ukaże się dopiero w poniedziałek, już dziś opublikowano jej fragment. Jarosław Kaczyński został zapytany, czy prawdą jest, że mimo złożonej w marcu deklaracji o zgłoszeniu swojej kandydatury na prezesa partii, kilka tygodni temu rozważał zmianę zdania w tej kwestii.

Jarosław Kaczyński przyznaje: Wtedy chciałem zrezygnować

– Potwierdzam swoją deklarację z marca, ale jestem otwarty na inne decyzje – oświadczył.

Były premier przyznał, że chciał zrezygnować z funkcji prezesa Prawa i Sprawiedliwości w 2020 roku. – Nieoczekiwanie przyszła epidemia, nie zwołaliśmy wówczas kongresu, a rok później proszono mnie, abym został, ponieważ był wtedy w partii poważny kłopot. Gdyby zmienił się prezes, to nie wiadomo co by było – wyjaśnił.

Błaszczak nowym prezesem PiS? Kaczyński: Najrozsądniejsza decyzja

Kaczyński podkreślił, że jego zdaniem, w nowym komitecie, który powstanie powinien być jeden człowiek bardzo doświadczony. Dopytywany, czy chodzi o Mariusza Błaszczaka, polityk stwierdził, że jest on w PiS od "politycznego dzieciństwa, od młodzieżówki, przez całe ponad 30 lat dziejów naszej partii".

– W polityce samorządowej pełnił różne funkcje, był w rządzie jako wicepremier i minister obrony. Ma doświadczenie partyjne – był szefem klubu parlamentarnego – wskazywał, po czym dodał: "To prawda, ja proponuję takie rozwiązanie. Bardzo bym się cieszył, gdyby to był Mariusz Błaszczak, ponieważ cenię go i lubię".

Prezes zastrzegł, że "nie jest to jednak swoista dyrektywa seniora partii, żeby akurat jego wybrać jako następcę". – Uważam, że byłaby to najrozsądniejsza decyzja, jaką kongres partii może podjąć, ale to już jest w gestii kongresu – podsumował.

Czytaj też:

Szydło nie może tego darować Morawieckiemu. "Brudna walka"Czytaj też:

"Kaczyński przygotowuje następcę". Sensacyjne doniesienia z PiSCzytaj też:

Ten temat ma pogrążyć PiS. Błaszczak: Himalaje hipokryzji i manipulacji