Walentynowicz: Tusk wykorzystał ten proces na potrzeby swojej kampanii

Walentynowicz przyznał, że spodziewał się, iż Donald Tusk będzie w sądzie kombinował i lawirował, ale – zdaniem Walentynowicza – "uczynił to w sposób arogancki". – Wszystkie niewygodne pytania były kwitowane stwierdzaniami: nie pamiętam albo, że to nie było w jego kompetencjach. Dzisiaj dowiedzieliśmy się, że Donald Tusk się niczym nie nie interesował i tylko go przewożono z miejsca na miejsce. Jestem zażenowany – podsumował.

– Sporo nakłamano i kiedy się rusza te tematy, to się robi nieprzyjemnie dla pana Tuska. Ma szczęście Donald Tusk nie był jednym świadkiem w tej sprawie i jedyne o co jestem zły to to, że nie pozwolono wykazać przed sądem, że Donald Tusk kłamał – stwierdził Walentynowicz.