Primum non nocere

Rocznica Marca ’68 przeszła stosunkowo spokojnie. Marsz Żywych był bardziej złożony. Najbardziej budzące sprzeciw, nagłośnione przez izraelskie media słowa prezydenta Izraela Reuvena Rivlina o przyzwoleniu przez Polskę na zagładę Żydów miały paść w rozmowie w cztery oczy. Dzisiaj ambasador Izraela w Warszawie twierdzi, że takich słów ze strony głowy państwa Izrael nie było. Szkoda, że takie dementi nie nastąpiło tuż po sensacjach „Times of Israel” i „Haaretz”. Nie zmienia to faktu, że światowe media zauważyły głównie to, iż marsz się odbył spokojnie.