Wiceminister mówi o bezpieczeństwie energetycznym jako priorytecie i jednocześnie, że będą wprowadzać ETS

W poniedziałek w programie "Graffiti" na Polsat News gościła podsekretarz stanu ds. europejskich w KPRM Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. Przedmiotem rozmowy była m.in. polska prezydencja w Radzie UE, która rozpocznie się w przyszłym roku.

Sobkowiak-Czarnecka: Orban pokazał, jak można wykorzystać prezydencję w Radzie UE

Wiceminister powiedziała, że prezydencja stanowi znakomitą okazję do promocji poszczególnych regionów, ale przede wszystkim jest to twarda polityka. Kraj sprawujący prezydencję steruje ruchem, a Polsce przypadnie to w szczególnym momencie historii, bo będzie tuż po wyborach prezydenckich w USA i po ukonstytuowaniu się nowej Komisji Europejskiej, wskazała Sobkowiak-Czarnecka. – Będziemy sterować tym ruchem po ogromnym resecie, szczególnie że teraz prezydencją sterują Węgry. Vicotr Orban pokazał, jak można wykorzystać tę prezydencję – nadmieniła.

Priorytetem bezpieczeństwo w sześciu dziedzinach

Przedstawicielka KPRM zaznaczyła, że Polska prezydencja będzie koncentrować się na bezpieczeństwie. – Priorytetem Polski będzie szeroko rozumiane bezpieczeństwo w sześciu dziedzinach. To jest szeroko rozumiane bezpieczeństwo militarne, o tym chyba mówimy najwięcej. Pan premier Tusk mówił i o Tarczy Wschód i o tej Żelaznej Kopule, czyli systemie bezpieczeństwa powietrznego nad Europą. Bezpieczeństwo militarne jest oczywiście wewnątrz Unii Europejskiej trudnym tematem, bo sprawy bezpieczeństwa nie są sprawą traktatowo w kompetencjach unii, ale mamy wspólny element, chociażby w dziedzinie wspólnego rynku, czyli przemysł obronny – powiedziała.

Zamierzają dalej obkładać Polaków podatkiem klimatycznym ETS

Następny element to bezpieczeństwo energetyczne. Wiceminister wskazała na dalsze uniezależnienie się od zewnętrznych źródeł energii oraz politykę klimatyczną, "która realizowana jest bez szkody dla obywateli", twierdziła. Deklarowała, że rząd będzie robił wszystko, by wprowadzenie przepisów ETS było jak najmniej odczuwalne dla polskiego społeczeństwa.

Chodzi o podatek klimatyczny ETS2, co jeśli nie zostanie powstrzymane, obciąży kieszenie Polaków od 2027 roku. Konfederacja cały czas przypomina, jak dramatyczne rezultaty przyniósł ETS1. Wielu analityków ekonomicznych alarmuje, że sztuczne opodatkowywanie sprzedawców paliw i budownictwa tak jak wcześniej energetyki i przemysłu, jeszcze bardziej podwyższy Polakom i tak bardzo wysokie już rachunki i ogólnie ceny dóbr.

Sobkowiak-Czarnecka przywołała zapowiedź minister Pełczyńskiej-Nałęcz, która zapowiadała, że nie będzie podatku od samochodów spalinowych, a dopłaty do aut elektrycznych.

Bezpieczeństwo: ekonomiczne, informacyjne, żywnościowe, zdrowotne

Trzecim priorytetem prezydenci ma być bezpieczeństwo ekonomiczne, gospodarcze. – Tutaj mówimy o konkurencyjności UE jako całości, ale też z uwzględnieniem polskiej przedsiębiorczości – powiedziała polityk.

Kolejnymi sprawami, którymi będzie zajmować się Polska to bezpieczeństwo informacyjne, bezpieczeństwo żywnościowe oraz bezpieczeństwo zdrowotne. Jak powiedziała Sobkowiak-Czarnecka, bardzo istotną kwestią będzie również negocjacja unijnego budżetu na kolejne siedem lat.

Czytaj też:

Służba Bezpieczeństwa (Klimatystycznego) już gnębi PolakówCzytaj też:

Prof. Leszek Marks: W skali globalnej wpływ człowieka na klimat jest znikomy albo żadenCzytaj też:

Zielony Ład pod referendum! Każdy może włączyć się zbiórkę podpisów