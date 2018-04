Rodzice ostro o propozycji rządu. „Przychodzicie z ochłapem”

Dzisiaj po południu, do protestujących przyszła rzecznik rządu – Joanna Kopcińska, która zaprosiła rodziców i opiekunów niepełnosprawnych do Rady Dialogu. Rzecznik rządu zaproponowała też podpisanie porozumienie ws. renty socjalnej. – W tym porozumieniu jest zobowiązanie do podniesienia renty socjalnej do poziomu najniższej emerytury wraz z 1 czerwca tego roku – mówiła rzecznik rządu.

W rozmowie z dziennikarką Polsat News, Marzena Stanewicz, mama 25-letniego Dawida, komentowała propozycje przedstawiane przez Joannę Kopcińska. – To propozycja nie do przyjęcia – mówiła protestująca.

Jak tłumaczyła Marzena Stanewicz, postulaty przedstawiane w trakcie tego protestu, są bowiem ze sobą powiązane i chociaż cieszy decyzja o podniesieniu renty socjalnej, to nie rozwiązuje całego problemu. – Jeden z naszych postulatów nie zaprzecza drugiemu – mówiła Stanewicz.

Protest w Sejmie trwa, a rodzice i opiekunowie osób niepełnosprawnych oczekują na kolejne propozycje i pomoc prezydenta Andrzeja Dudy.