Rząd i część organizacji działających na rzecz niepełnosprawnych podpisali porozumienie

Ze strony rządu Porozumienie podpisali minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska oraz pełnomocnik rządu ds. osób niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz.

Rząd w Porozumieniu zobowiązał się m.in. do podniesienia od czerwca br. wysokości renty socjalnej do poziomu równego najniższej emeryturze, rencie z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinnej, tj. do kwoty 1029,80 zł, corocznie waloryzowanej, realizacji Programu Dostępność+ ze szczególnym uwzględnieniem osób niepełnosprawnych, oraz wprowadzenie i realizacji od 1 lipca 2018 r. koordynowanej opieki dla osób niepełnosprawnych ze szczególnymi potrzebami rehabilitacyjnymi.

Porozumienie odrzucili z kolei protestujący w Sejmie opiekunowie dorosłych osób niepełnosprawnych.

