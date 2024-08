Wielki powrót byłych gwiazd TVP. Telewizja ujawniła nazwiska

21 czerwca, podczas przyspieszonego posiedzenia Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, zdecydowano w sprawie dwóch miejsc na ósmym multipleksie. Decyzją Rady, przyznano je Telewizji Republika Tomasza Sakiewicza oraz telewizji wPolsce24, związanej z braćmi Karnowskimi. Druga z nich rozpocznie emisję w najbliższy poniedziałek. W związku z tym w mediach społecznościowych stacji pojawiły się już pierwsze zapowiedzi nowych programów. Opublikowano również zdjęcie, na którym widać wiele znanych z Telewizji Polskiej twarzy.

Gwiazdy TVP wracają do telewizji. Duże nazwiska

Z zaprezentowanej w poniedziałek, w mediach społecznościowych grafiki wynika, że do zespołu telewizji wPolsce24 dołączą dobrze znane widzom dawnej Telewizji Polskiej gwiazdy, które w mediach publicznych prowadziły programy informacyjne i publicystyczne. Nowy kanał będą współtworzyć m.in.: Michał Adamczyk, Magdalena Ogórek, Marta Kielczyk, Małgorzata Opczowska i Jacek Łęski.

Na zdjęciu znaleźli się też dziennikarze, który już wcześniej tworzyli telewizję wPolsce.pl: Dorota Łosiewicz, Wojciech Biedroń, Marcin Wikło, a także Marta Piasecka, która do stacji dołączyła w czerwcu tego roku.

Powrót "Wiadomości". Gospodarzami Adamczyk i Kielczyk

Jak wcześniej informowały Wirtualnemedia.pl, do wPolsce24 dołącza także były szef TAI Marcin Tulicki, Będzie zastępcę redaktora naczelnego i szefem głównego serwisu informacyjnego. Według ustaleń portalu, program, którym dziennikarz kieruje we wPolsce24, będzie nosił nazwę "Wiadomości". Nowy program informacyjny, pod dobrze znaną widzom TVP nazwą, ma być emitowany ok. godz. 19.30 od 2 września.

Jak dodatkowo ustaliły Wirtualne Media, "Wiadomości" na antenie wPolsce24 będą prowadzili Michał Adamczyk i Marta Kielczyk. Oboje poprzednio byli gospodarzami "Wiadomości" w TVP. Wśród reporterów w nowym programie mają się znaleźć, również związane wcześniej z głównym serwisem informacyjnym Telewizji Polskiej: Małgorzata Gałka i Magdalena Wierzchowska.

Magdalena Ogórek, Małgorzata Opczowska i Jacek Łęski mają współtworzyć publicystykę na antenie wPolsce24.

