Nowoczesnej będzie żal

Robi mi się smutno nie tylko dlatego, że powtarzalność dobrych wyników SLD oznacza, że ideowi spadkobiercy PZPR mogą znów znaleźć się w parlamencie. Ocieram łzy z oczu, bo wiele wskazuje na to, że może zabraknąć w nim Nowoczesnej, dostarczycielki ubawu sprawiającego, że wrogim plemionom na chwilę rozluźniają się zaciśnięte do walki pięści. I nie mam tu na myśli wyłącznie Ryszarda Petru, który snuje się po restauracjach, opowiadając, jak to Lubnauer go oszukała i jak to on im wszystkim jeszcze pokaże.