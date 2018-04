Cała Polska patrzy na więzionego i głodzonego w Wielkiej Brytanii Alfiego, on gratuluje narodzin royal baby. Prezydent w ogniu krytyki

Sąd okręgowy w Manchesterze nie wyraził wczoraj zgody na wyjazd Alfiego Evansa na leczenie do specjalistycznej kliniki w Rzymie. Sędzia Justice Hayden powiedział, że to "ostatni rozdział w sprawie tego niezwykłego chłopca". Poruszeni historią Alfiego oraz przerażeni barbarzyństwem brytyjskich lekarzy i sędziów polscy internauci nie przestają komentować i śledzić rozwoju wydarzeń w tym kraju. Niektórzy z nich apelowali nawet do prezydenta o choć symboliczny gest w obronie tego niespełna dwuletniego chłopca.

Zamiast tego na profilu Kancelarii Prezydenta na Twitterze pojawił się list gratulacyjny Prezydenta i Pierwszej Damy do księcia Williama i księżnej Kate z okazji narodzin dziecka.

Pod tweetem natychmiast pojawiła się fala negatywnych komentarzy.