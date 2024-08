Spór o religię w szkołach. Prezes SN reaguje na działania Nowackiej

Informację o decyzji Małgorzaty Manowskiej przekazał we wtorek zespół prasowy Sądu Najwyższego.

I prezes SN zaskarżyła rozporządzenie ws. nauki religii

"I Prezes Sądu Najwyższego wystąpiła z wnioskiem o zbadanie konstytucyjności rozporządzenia Ministra Edukacji z 26 lipca 2024 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach" – czytamy. Jak poinformowano, decyzja w tej sprawie zapadła w odpowiedzi na petycje Prezydium Konferencji Episkopatu Polski oraz kościołów zrzeszonych w Polskiej Radzie Ekumenicznej złożone 22 sierpnia.

Z informacji przekazanych przez SN wynika, że wnioskowi o kontrolę konstytucyjności zaskarżonego rozporządzenia towarzyszy wniosek o zabezpieczenie polegające na zawieszeniu stosowania zaskarżonych przepisów.

"Pierwszy Prezes SN we wniosku zarzucił całości zaskarżonego rozporządzenia niezgodność z art. 25 ust. 3 Konstytucji RP oraz z art. 12 ust. 2 ustawy o systemie oświaty w zw. z art. 92 ust. 1 w zw. z art. 2 i art. 7 Konstytucji RP. Ponadto, Pierwszy Prezes SN zarzucił niezgodność § 1 pkt 2 w zw. z § 2 zaskarżonego rozporządzenia w zakresie, w jakim tworzy podstawy do organizowania nauki religii w grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych obejmujących dzieci z różnych poziomów nauczania, z: art. 53 ust. 3 w zw. z art. 48 ust. 1 Konstytucji RP w zw. z art. 1 pkt 1 i 5 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2024 r. poz. 737) oraz niezgodność z art. 12 ust. 1 w zw. z ust. 2 Konkordatu między Stolicą Apostolską i Rzecząpospolitą Polską podpisanego w Warszawie 28 lipca 1993 r. w zw. z art. 91 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji RP, jak również niezgodność z art. 9 Konstytucji RP. Ponadto, tym samym przepisom rozporządzenia zarzucono niezgodność z art. 2 oraz z art. 24 w związku z art. 65 ust. 5 Konstytucji RP" – czytamy w komunikacie opublikowanym na stronie SN.

Zmiany Nowackiej ws. religii w szkołach

Przypomnijmy, że zgodnie z rozporządzeniem minister edukacji Barbary Nowackiej, od 1 września 2025 r. lekcje religii będą odbywać się raz w tygodniu. Ponadto, resort zapowiedział umieszczanie katechezy na początku lub na końcu zajęć danego dnia. Będzie też możliwość organizowania lekcji religii w grupie międzyklasowej.

Co więcej, jeszcze w tym roku szkolnym przedmioty nieobowiązkowe, tj. religia i etyka, przestaną być wliczane do średniej ocen, bowiem Nowacka uważa, że "zaburzają regulacje świadectw". Druga zmiana, która wejdzie w życie wraz z początkiem września bieżącego roku, to możliwość łączenia grup uczniów, chcących uczestniczyć w zajęciach katechezy.

Czytaj też:

Nowacka: Pomogę katechetom i katechetkom w przekwalifikowaniu sięCzytaj też:

Ideologia zamiast demokracji. Dlaczego minister Nowacka ignoruje wolę 80 proc. rodziców?Czytaj też:

Episkopat w obronie lekcji religii. Dwie petycje do Sądu Najwyższego