Gawkowski: Szydło spieprzyła na wycieczkę nad Dunajec

Gawkowski stwierdził, że cieszy się, że w sprawie protestujących opiekunów osób niepełnosprawnych interweniował prezydent Duda i minister Rafalska, ale w Sejmie powinna być przede wszystkich Beata Szydło, gdyż to ona jest od spraw społecznych.

– Powinna być w Sejmie, a nie jeździć po Polsce, imprezować, balangować, nie wiem, co to tam było – mówił wzburzony polityk. Gawkowski przekonywał, że wicepremier Szydło jeszcze niedawno była twarzą Prawa i Sprawiedliwości, że to ona zapewniała, że w budżecie są pieniądze na wszystkie społeczne obietnice, a nie potrafi interweniować w sprawie protestu, który obecnie ma miejsce.

Polityk wskazał, że obecne świadczenia dla ludzi niepełnosprawnych są zupełnie niewystarczające, a propozycje Prawa i Sprawiedliwości nie rozwiązują problemów.

– Nie wierzę Morawieckiemu w ogóle, ale wierzę minister Rafalskiej. Wierzę, że swoją empatią zabliźni te rany, które powstały – mówił, argumentując, że dodatek rehabilitacyjny, którego domagają się protestujący, nie byłyby wielkimi obciążeniami dla budżetu.

