Prokurator, który umorzył śledztwo ws. Wrzosek otrzymał awans

W kwietniu Prokuratura Regionalna w Łodzi wycofała z Sądu Najwyższego wniosek o uchylenie immunitetu prokurator Ewie Wrzosek. Decyzję podjął prokurator Krzysztof Bukowiecki, który przez ostatnie lata pełnił funkcję rzecznika Prokuratury Regionalnej w Łodzi i naczelnika wydziału ds. przestępczości gospodarczej.

Jak informuje "Rzeczpospolita", w sierpniu Bukowiecki otrzymał awans na zastępcę dyrektora Departamentu ds. Przestępczości Gospodarczej w Prokuratorze Krajowej. Rzecznik PK prok. Przemysław Nowak zapewnia, że o awansie "zdecydowały wyłącznie względy merytoryczne". Dodał, że "decyzje o delegacji do PK i powołaniu na funkcję zastępcy dyrektora DPG nie mają pisemnego uzasadnienia".

Sprawa prok. Wrzosek

Przypomnijmy, że w grudniu 2022 roku Prokuratura Regionalna w Szczecinie skierowała do Sądu Najwyższego wnioski o uchylenie immunitetów dwóm warszawskim prokuratorom. Dotyczyły one Ewy Wrzosek – prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Mokotów i Małgorzaty Mróz – prokuratora Prokuratury Rejonowej Warszawa Żoliborz w Warszawie. Tłem zarzutów była kampania prezydencka w 2020 r. oraz dwa wypadki warszawskich autobusów, które miały miejsce w tym czasie. Do pierwszego z nich doszło nieopodal mostu im. Grota-Roweckiego, zginęła jedna osoba. Kierowca autobusu został wówczas oskarżony o prowadzenie pojazdu po zażyciu narkotyków. Wrzosek miała przekazywać informacje ze śledztwa, z którym nie była w żaden sposób związana, właśnie prezydentowi stolicy.

Na początku marca tego roku Sąd Najwyższy postanowił, że prokurator Mróz zachowa immunitet. Wówczas wciąż toczyło się jednak postępowanie dotyczące drugiej prokurator. Sprawa została jednak przeniesiona ze Szczecina do Łodzi, gdzie ostatecznie prok. Bukowiecki wycofał wniosek o odebranie immunitetu Wrzosek i umorzył sprawę.

Czytaj też:

"To niszczy retorykę Ewy Wrzosek". Ujawniono postanowienie SNCzytaj też:

Wrzosek o prezydencie: Niedopuszczalne w państwie prawa