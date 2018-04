"Wystarczy nie kraść... To przestańcie!". Kukiz mocno o PiS

"Czym, jak nie jumactwem jest zabieranie ludziom w podatkach astronomicznych kwot na partyjne wypasy czy nikomu niepotrzebne etaty w urzędach i "fundacjach" dla rodzin i znajomych partii władzy?" – napisał.

W swoim wpisie Kukiz zamieścił link do artykułu, który mówił, że fiskus będzie mógł zażądać dopłat za pięć lat wstecz od informatyków, którzy korzystali z 50-proc. kosztów w PIT. Kukiz stwierdził, że to jest szczyt bezczelności

Polityk stwierdził, że takie poczynania urzędu prowadzą tylko do wzmożonej emigracji/ Zarzucił PiS-owi, że zmusza najzdolniejszych ludzi do emigracji. Kukiz stwierdził, że gdy tylko władzy zabraknie środków "na propagandę Kurskiego, przeloty Anders, remonty roztrzaskanych limuzyn, itp.", to rozwiązania zastosowane wobec informatyków zostaną rozciągnięte na pozostałe grupy zawodowe.

"Socjalizm pełną gębą. Aż dziwne, że Morawiecki nie podjął jeszcze współpracy z Zandbergiem" – napisał na Twitterze.