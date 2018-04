Hartwich: Trochę ustępujemy. To jest nasz kompromis

Hartwich stwierdziła, że środowisko opiekunów przedstawiło propozycje kompromisu, który dotyczy pierwszego postulatu protestujących. Jak wyjaśnia Hartwich pierwszy postulat dotyczy dodatku dla osób niepełnosprawnych w wysokości 500 złotych. – My go nazwaliśmy dodatkiem na życie z coroczną waloryzacją – mówiła. Protestujący zaproponowali stronie rządowej, że od maja to świadczenie mogłoby wynosić 300 zł i wzrosnąć o 100 zł od stycznia 2019 roku, a następnie od czerwca 2019 o kolejne 100 zł do zakładanych 500 zł. Hartwich stwierdziła, że Rafalska obiecała przemyśleć propozycję.

– My trochę jednak ustępujemy. To jest nasz kompromis – mówiła po spotkaniu z minister.

Protestujący domagają się również zrównania od maja wysokości renty socjalnej do kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy

Przewodnicząca w rozmowie z radiem Tok FM zaprosiła minister do negocjacji bez kamer. Podobną propozycję złożyła również sama minister Rafalska.