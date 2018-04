Ziobro prezentuje program reform „Sprawiedliwość i bezpieczeństwo”

Konferencja poświęcona programowi "Bezpieczeństwo i Sprawiedliwość" odbyła się dzisiaj w Ministerstwie Sprawiedliwości, a założenia reform przedstawiali minister sprawiedliwości i Prokurator Generalny Zbigniew Ziobro i podsekretarz stanu Marcin Warchoł.

Podstawowe założenia programu to m.in.: kary 15 dni więzienia – krótki pobyt w więzieniu ma być przestrogą dla drobnych przestępców, skuteczne ściganie lichwiarzy – nowe prawo ma wyraźnie określić, które pożyczki są lichwą i umożliwić skuteczną walkę z lichwiarzami, ale też wyższe kary za kradzież kart płatniczych i włamania na konta internetowe oraz ochrona przed piramidami finansowymi.

– Chcemy wprowadzić możliwość orzekania kar bardziej adekwatnych do popełnionego zła. Chcemy bezwzględnie izolować najgroźniejszych bandytów od społeczeństwa – tłumaczył podczas konferencji minister Ziobro. – Sprawca musi poczuć na własnej skórze co to znaczy „więzienie” – dodał wiceminister Warchoł.

Zbigniew Ziobro podkreślił, że reformy mają zapewnić skuteczną walkę z "prozaiczną, codzienną przestępczością", z którą stykają się Polacy.