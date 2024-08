Rząd przyjął projekt budżetu na 2025 r.: Ponad 4 mld na mieszkalnictwo. Co z kredytem 0 proc.?

O decyzji jaka zapadła na środowym posiedzeniu rządu poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych Kancelaria Prezesa Rady Ministrów.

"Rząd przyjął projekt ustawy budżetowej na rok 2025" – wskazała we wpisie KPRM.

"Mamy to!". Rząd przeznaczy ponad 4 miliardy zł na mieszkalnictwo

Rąbka tajemnicy ws. przyjętego projektu uchyliła na platformie X minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

"Mamy to! Budżet Polski przyjęty przez rząd przeznacza na mieszkalnictwo 4,3 mld zł. To ponad 50% więcej niż w tym roku!" – napisała.

Minister podzieliła się też inną, jej zdaniem, dobrą wiadomością. "W budżecie jest okrągłe 0 zł na kredyt 0%" – wskazała.

"Gorsza wiadomość: przed nami rozstrzygnięcie losów rezerwy obejmującej 1,6 mld z tej kwoty. Kredyt 0% zasługuje też na 0 zł z tej puli, a społeczne mieszkalnictwo na tyle pieniędzy, ile się da. To będzie moje stanowisko na jutrzejszym Komitecie Ekonomicznym Rady Ministrów" – dodała Pełczyńska-Nałęcz.

Wcześniej o tym, że projekt dot. kredytu 0 proc. trafi do kosza informowała Anna Maria Żukowska. – Zostaje program Lewicy, program mieszkaniowy mieszkań na tani wynajem, który przygotował obecny prezydent Włocławka, były wiceminister infrastruktury Krzysztof Kukucki. Teraz przejmuje pałeczkę wiceminister Tomasz Lewandowski, który będzie pilotował dalej ten projekt i ten projekt spotkał się też z poparciem Polski 2050, co mnie bardzo cieszy – z takim mocnym poparciem. Jest też poparcie pana premiera, który już zadekretował 5 mld zł w pierwszym roku na ten program, w następnych latach 10 mld zł – mówiła na anteenie Radia Zet posłanka Lewicy.

Jej zdaniem, program trzeba uruchomić po wakacjach. – Chyba każdy z nas, także pan premier ma dosyć odpowiedzi na pytanie, co z mieszkaniami, no to już musi wyjść z rządu – dodała.

Wydatki na obronność. Absolutnie rekordowe

Według wcześniejszych doniesień, w przyszłym roku wydatki na obronność mają zostać podniesione o 0,6 pkt. proc. w stosunku do budżetu na rok 2024. Łącznie wydatki miałyby sięgnąć 4,7 proc. PKB. Oznaczałoby to kwotę sięgającą 190 mld zł – absolutny rekord w historii.

W budżecie na rok 2025 zostało również uwzględnione około 4 miliardów złotych na obniżkę składki zdrowotnej.

