Sąd zdecydował ws. aresztu dla ks. Olszewskiego

31 lipca sąd podjął decyzję o skróceniu aresztu zarówno księdzu Michałowi Olszewskiemu, jak urzędniczkom Ministerstwa Sprawiedliwości do 31 sierpnia 2024 roku. Okazuje się, że żadne z nich nie wyjdzie w sobotę na wolność.

Sprawa ks. Olszewskiego. Sąd przedłużył areszt

Sąd Okręgowy w Warszawie przychylił się bowiem w środę do decyzji prokuratury i przedłużył areszt o kolejne trzy miesiące.

– Przed chwilą usłyszeliśmy postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie, który w pełni podzielił zdanie prokuratury i przedłużył areszt całej trójki podejrzanych o trzy miesiące do 21 listopada – poinformował pełnomocnik księdza.

"Kuriozalna sytuacja". Nowe zarzuty dla duchownego

Przypomnijmy, że w połowie sierpnia duchownemu postawiono nowe zarzuty. Dotyczą one rzekomego uczestnictwa w grupie przestępczej, do której należeć mieli poseł Marcin Romanowski oraz dwie urzędniczki z ministerstwa sprawiedliwości.

Już wówczas obrońca księdza Olszewskiego wskazywał, że to sytuacja kuriozalna. – Doklejanie człowieka czy fundacji, która występuje o dotację, do grupy przestępczej, która miałaby być złożona z urzędników ministerstwa, to jest po prostu kuriozum – podkreślał w rozmowie z wPolityce.pl mec. Krzysztof Wąsowski. – Ciężko to nawet komentować – dodał.

Adwokat zwracał uwagę, że zarzut postawiono księdzu na chwilę przed końcem czasu, jaki prokuratura miała na wniesienie o przedłużenie aresztu, a nie pojawiła się żadna nowa okoliczność. – Jeżeli prokuratura chciałaby na tej bazie wnosić o przedłużenie aresztowania księdza Michała Olszewskiego, to jest narażenie się na śmieszność. Albo prokuratorzy liczą na to, że sądy będą akceptowały każdą śmieszność prokuratury – podsumował.

Oskarżenie w śledztwie dot. Funduszu Sprawiedliwości

Karolina K. i Urszula D., dwie byłe dyrektorki w Ministerstwie Sprawiedliwości, są podejrzane w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości. Miały pozwolić, by środki szły do podmiotów niespełniających wymogów. Nie przyznały się do zarzutów i odmówiły składania wyjaśnień.

Z kolei ksiądz Michał Olszewski został aresztowany w związku z konkursem organizowanym przez Fundusz Sprawiedliwości. Prokuratura twierdzi, że decyzja o przyznaniu dotacji została wydana niezgodnie z prawem.