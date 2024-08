Warszawa. Złote Tarasy oblane pomarańczową farbą. "To dopiero początek"

W środę "aktywiści" z "Ostatniego Pokolenia" zniszczyli elewację jednej z największych galerii handlowych w Warszawie – Złote Tarasy. Duży fragment szklanego dachu budynku został oblany pomarańczową farbą.

– My wszyscy jesteśmy ostatnim pokoleniem, które musi powstrzymać najgorsze skutki zapaści klimatu. Nasza codzienność się kończy, a rząd Tuska z uporem i uśmiechem na twarzy dąży do wzrostu emisji. To, co nas czeka, to śmierć i cierpienie miliardów. To, co nas czeka, to głód, wojny o zasoby i piekło na ziemi. Kampania obywatelskiego oporu trwa i będzie trwać – mówił "aktywista klimatyczny" na nagraniu, które opublikowała grupa "Ostatnie Pokolenie" na swoim profilu na platformie X. "Działacze" domagają się m.in. "przesunięcia 100 proc. pieniędzy z nowych autostrad i dróg ekspresowych na regionalny transport publiczny".

"To dopiero początek. Od września rozpoczną się blokady w centrum Warszawy" – zapowiedziało "Ostatnie Pokolenie".

"Aktywiści" uprzykrzają życie

1 lipca "aktywiści" z "Ostatniego Pokolenia" przystąpili do wzmożonej akcji blokad "miejskich autostrad", jak nazywają główne ulice w mieście. Zapowiadaną "kampanię obywatelskiego nieposłuszeństwa" zaczęli od blokady Wisłostrady, potem al. Solidarności i al. Wilanowskiej, a później usiedli i przykleili się do ul. Czerniakowskiej z pobliżu skrzyżowania z ul. Bartycką w Warszawie.

Coraz bardziej nerwowo zaczęli na to reagować kierowcy. Jeden z nich użył w stosunku do blokujących gaśnic. Inny kierowca próbował ściągnąć protestującego z jezdni. Na nagraniu opublikowanym przez "Ostatnie Pokolenie" w mediach społecznościowych widać, że jedna z "aktywistek klimatycznych" została zaatakowana gazem łzawiącym. "Działacze" z grupy "Ostatnie Pokolenie" zapowiedzieli "najdłuższą serię zakłóceń alarmujących o kryzysie klimatycznym w Polsce".

