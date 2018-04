Morawiecki o majowym szczycie: Będziemy podtrzymywać nasze stanowisko ws. migracji

Szefowie rządów Polski i Słowacji (Peter Pellegrini) odnieśli się do pytania o stanowisko krajów V4 w sprawie reformy unijnego systemu azylowego przed majowym szczytem UE. – Kraje wyszehradzkie kilkakrotnie dawały bardzo wyraźnie wyraz temu, że bardzo podobnie patrzą na temat migracji, a w szczególności na temat uchodźców – mówił Morawiecki.

Szef polskiego rządu odniósł się także do kolejnej perspektywy budżetowej UE. – My, kraje komunistyczne, nie mieliśmy tego szczęścia i dzisiaj uważamy, że w ramach kolejnej perspektywy budżetowej powinniśmy utrzymać jak najbardziej równy i solidarnościowy dostęp do środków. W szczególności rozmawialiśmy tutaj o naszym podejściu w kontekście procesu negocjacji wokół środków kolejnych wieloletnich ram finansowych – powiedział.