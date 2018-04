Prezydent: Poprosiłem min. Rafalską o spełnienie drugiego postulatu protestujących

Andrzej Duda powiedział, że "jest jeszcze drugi z tych dwóch najważniejszych postulatów, bardzo trudny do spełnienia, bo rzeczywiście w skali kraju to kwota 9 mld zł". – To nie są żarty, cały program 500 plus to mniej więcej 23 mld, więc skala tego oczekiwania jest po prostu ogromna w każdym roku budżetowym – powiedział. Dodał jednak, że poprosił minister Rafalską, by "rozmawiała na ten temat z panem premierem".



– Pan premier Mateusz Morawiecki ogłosił niedawno "piątkę Morawieckiego", mam nadzieję, że ten postulat dotyczący osób niepełnosprawnych pan premier do swojej piątki dołączy i będzie "szóstka Morawieckiego", która zostanie z powodzeniem zrealizowana dla dobra Rzeczypospolitej, dla polskiego społeczeństwa, dla nas wszystkich – mówił prezydent.