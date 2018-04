Ziobro: Pan Strzembosz nie jest dla mnie autorytetem

Zbigniew Ziobro w programie "Fakty po faktach" stwierdził, że reforma wymiaru sprawiedliwości jest spóźniona m. in. dlatego, że "nie została przeprowadzona, kiedy prof. Strzembosz miał wpływ na sądownictwo i mógł ją przeprowadzić". – Mógł wykorzystać swój autorytet po to, aby usunąć z sądownictwa ludzi, którzy byli niegodni, aby dzierżyć tak wielką władzę. Mógł doprowadzić do rozliczenia tych, którzy wydawali wyroki na gen. Fieldorfa "Nila" – mówił.

– Funkcjonowało ponad 100 sędziów, którzy wydawali wyroki śmierci, często liczne, na niewinnych ludzi. Ilu z nich poniosło odpowiedzialność? Prof. Strzembosz był odpowiedzialny za tamten system. Co zrobił, żeby tamci ludzie ponieśli odpowiedzialność choćby w sensie symbolicznym? – pytał w TVN24 Ziobro.