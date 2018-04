Łapiński o referendum: Przyjdzie taki moment, gdy prezydent będą z prezesem o tym rozmawiać

Krzysztof Łapiński na antenie TVN24 zaprzeczył, że toczy się jakaś dyskusja dotycząca wycofania się z pomysłu referendum. – Być może to są jakieś fejk newsy. Nie było żadnych dyskusji [na ten temat]. Były dyskusje raczej o tym, jak włącza się w to politycy, organizacje społeczne – powiedział.

– Marszałek Karczewski nie ukrywa, że wyraża pewien sceptycyzm, jest to istotne, bo Senat będzie o tym decydował. Myślę, że gdy prezydent będzie przekonywał 100 senatorów, jego wniosek zostanie poparty – mówił. Dodał, że "marszałek ma wątpliwości co do daty, czy robić w winnym czasie czy w ogóle". – To głos, który szanujemy i wsłuchujemy się w niego, ale p. prezydent będzie przekonywał p. marszałka i senatorów do poparcia jego wniosku – stwierdził.