PiS zapowiada kolejne spotkania w całej Polsce

– Dzisiaj zaczynamy wielką rozmowie z Polakami. Bo dobra zmiana trwa, ale trzeba ją podtrzymywać cały czas, trzeba rozmawiać – mówił 14 kwietnia prezes PiS, podczas konwencji Prawa i Sprawiedliwości.

Polityk poinformował wówczas, że w ramach spotkań w całym kraju, politycy PiS, chcą dotrzeć do 600-700 punktów, we wszystkich województwach i powiatach, a także w wielu mniejszych miejscowościach i wsiach. – Chcemy dotrzeć po to, żeby przekazać to, co zrobiliśmy, powiedzieć o tym, ale spokojnie. Po prostu wykonujemy to, co do nas należy. Zapowiedzieliśmy i robimy – mówił prezes PiS.