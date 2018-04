Prezydent Duda: Polsce potrzebna jest konstytucja na miarę rzeczywistości XXI wieku

– Czas na poważną debatę konstytucyjną. Z udziałem dojrzałego polskiego społeczeństwa, nie tylko z udziałem elit i polityków. Moi rodacy mają prawo się wypowiedzieć, czy konstytucja obowiązująca od 20 lat ich zadowala – mówił prezydent Andrzej Duda 3 maja 2017 roku, zapowiadając referendum konsultacyjne w sprawie zmian w konstytucji.

Dzisiaj na Stadionie Narodowym w Warszawie odbyło kolejne spotkanie związane z prezydencką inicjawtywą.

Konstytucja na miarę rzeczywistości XXI wieku

Odbywający się na Stadionie Narodowym w Warszawie Kongres,,Wspólnie o Konstytucji na Narodowym”, to podsumowanie dotychczasowej kampanii społeczno-informacyjnej prowadzonej przez KPRP przed zapowiedzianym przez Andrzeja Dudę referendum konsultacyjnym w sprawie zmiany Konstytucji RP.

– Naród powinien mieć świadomy i realny wpływ na cały proces konstytucyjny. Najpierw na ustalenie kierunków, a nawet treści konkretnych postanowień nowej lub nowelizowanej konstytucji. Następnie zatwierdzenie zmian powinno nastąpić w drodze finalnego referendum konstytucyjnego. To właśnie wtedy w moim przekonaniu będą mieli poczucie, że jest to w pełni ich własna konstytucja – mówił prezydent podczas spotkania na Stadionie Narodowym. – Zaprojektowana, przedyskutowana i przyjęta z udziałem wszystkich obywateli, którzy chcą w tej sprawie wyrazić swoje zdanie. Model społecznego tworzenia prawa o randze najwyższej jest być może nowatorski. Stanowi on jednak istotę państwowości Rzeczypospolitej jako dobra wspólnego i jest realizacją zasady suwerenności narodu – dodał Duda,

– Będzie dla mnie spełnieniem politycznej misji, powierzonej mi przez naród, i ogromną satysfakcją, jeśli uda się przeprowadzić proces referendalny w takim właśnie kształcie. W pełni odpowiada to roli ustrojowej prezydenta jako pierwszego przedstawiciela państwa polskiego, sługi narodu i wyraziciela polskiej racji stanu – tłumaczył prezydent. – Polsce potrzebna jest konstytucja na miarę rzeczywistości XXI wieku – dodał polityk.