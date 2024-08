6-letnia dziewczynka porzucona w oknie życia. Wstrząsające ustalenia

Do zdarzenia doszło w czwartkowy wieczór. Wtedy to w oknie życia przy stołecznej ulicy Hożej ktoś porzucił 6-latkę. Dziewczynką natychmiast zajęły się siostry ze Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Rodziny Maryi. O tej szokującej informacji powiadomiono służby.

Warszawa: 6-latka porzucona w oknie życia. Ojciec dziecka zatrzymany

– W oknie życia na ulicy Hożej została pozostawiona sześcioletnia dziewczynka. Policjanci natychmiast podjęli interwencję, na miejsce został wezwany także zespół pogotowia ratunkowego – przekazał w rozmowie z TVP3 Warszawa Młodszy aspirant Jakub Pacyniak ze śródmiejskiej policji.

Stan dziecka uznano za dobry. W związku z tym, że nie było konieczne udzielenie dziewczynce pomocy medycznej, została ona przekazana do placówki opiekuńczej. O jej losie jeszcze dziś ma zdecydować sąd rodzinny.

Jednocześnie policja prowadziła czynności mające na celu ustalenie, kim są rodzice porzuconej 6-latki. Kiedy funkcjonariusze zjawili się w miejscu ich za mieszkania, zastali tam ojca dziewczynki. Okazało się, że był on poszukiwany przez Sąd Rejonowy w Wyszkowie do odbycia kary dwóch miesięcy i 15 dni za niepłacenie alimentów. Mężczyzna został zatrzymany i wkrótce ma trafić do aresztu.

Rodzice chcieli wyjechać za granicę

Więcej szczegółów sprawy ujawnił "Fakt". Z ustaleń dziennikarzy tego tytułu wynika, że matka tłumaczyła tak radykalną decyzję trudną sytuacją finansową i planem wyjazdu do Holandii w celach zarobkowych.

Dziennik twierdzi, że para nie chciała odebrać swoje córki z placów opiekuńczo-wychowawczej. Oznacza to, że zapewne zostanie tam na dłużej.

