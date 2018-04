Jest decyzja sądu ws. blokowania miesięcznicy smoleńskiej

Z informacji podanych przez Wyborczą wynika, że sąd umorzył postępowanie wobec wszystkich 22 osób. Decyzję tę ogłosił po południu sędzia Łukasz Biliński. W ocenie sądu, zgromadzony materiał dowodowy nie daje podstaw do uznania, że obwinieni wypełnili znamiona zarzucanych im czynów. Sędzia tłumaczył, że postępowanie protestujących nie było społecznie szkodliwe, a realizowali oni prawo do wolności wyrażania poglądów. Jego zdanie, wznoszone w czasie miesięcznicy okrzyki nie zakłócały jej przebiegu.

Sąd krytycznie odniósł się także do działań policjantów, określając je jako nadgorliwe. Ocenił również, że kierowanie do sądu wniosków o ukaranie protestujących było niepotrzebne i „niepożądane dla funkcjonowania społeczeństwa pluralistycznego”.

Jednym z obwinionych był Władysław Frasyniuk, działacz opozycji w PRL. On jednak - inaczej niż pozostali - miał postawione trzy zarzuty: blokowania przemarszu, niestosowania się do poleceń jego przewodniczącego oraz wprowadzenia w błąd policjantów co do swojej tożsamości. Dwa pierwsze zostały umorzone, trzeci zaś zostanie zbadany w osobnym postępowaniu. Sędzie zaznaczył, że został tu zgromadzony skąpy materiał dowodowy, a co za tym idzie nie można podjąć decyzji o umorzeniu bez dowodów.

To jednak nie jedyny problem Frasyniuka. Były opozycjonista ma jeszcze zarzut prokuratorski dotyczący naruszenia nietykalności cielesnej funkcjonariusza policji.

10 czerwca wieczorem na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie kilkadziesiąt osób zakłóciło obchody miesięcznicy smoleńskiej; usiadło na jezdni, próbując w ten sposób zatrzymać przemarsz przed Pałac Prezydencki. Policja usunęła kontrmanifestantów z trasy marszu, wśród których był Władysław Frasyniuk i skierowała blisko 100 wniosków do sądu za blokowanie jezdni na drodze marszu.