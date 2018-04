Kamiński: Wkrótce dowiemy się rzeczy szokujących

Poseł był gościem Marka Kacprzaka w programie "Tłit". Odnosząc się do sytuacji, w których dziennikarze nie byli wpuszczani do Sejmu, stwierdził że chodzi o to, żeby nie dać mediom szansy na kontrolę pracy parlamentu. Polityk podkreślił, że Prawo i Sprawiedliwość boi się prawdy, ale ta niedługo wyjdzie na jaw.

– [PiS] Boi się prawdy o gigantycznych skandalach, jakie dotyczą tej władzy, prawdy o skandalu pedofilskim w Kościele, a wkrótce dowiemy się rzeczy szokujących, o tym, jacy oni naprawdę są – przekonywał.

Michał Kamiński wskazywał, że właśnie z powodu tego strachu czołowi politycy tej partii udzielają wywiadom tylko zaprzyjaźnionym mediom. Zdaniem polityka, Prawo i Sprawiedliwość dąży do tego, żeby Sejmu po prostu nie było, bo - jak mówił - jest to płaszczyzna mówienia prawdy. Według posła, PiS chce zablokować media, trybunę sejmową a w końcu sam Sejm.