Dziś inauguracja kampanii prezydenckiej pierwszego kandydata

W sobotę o godz. 14:00 rozpoczyna się kampania prezydencka Sławomira Mentzena. Prezes Nowej Nadziei został kandydatem Konfederacji w wyborach, które odbędą się w 2025 roku.

Konfederacja zapowiedziała transmisję z wydarzenia na swoich kanałach społecznościowych.

Mentzen: Program bardzo konfederacyjny

W oświadczeniu opublikowanym 21 sierpnia Sławomir Mentzen przekazał kilka ważnych wyjaśnień i zapowiedzi. Pisał m.in., jak widzi polityczną przyszłość Krzysztofa Bosaka i swoją oraz dlaczego Rada Liderów nie zdecydowała się na przeprowadzenie prawyborów – tak jak zrobiła to w roku 2019.

Mentzen oznajmił m.in., że jego program wyborczy będzie bardzo konfederacki. "Ze swojej strony mogę obiecać, że wyborcy Konfederacji nie będą mieli problemu z odróżnieniem mnie od kandydatów PiS i PO, a mój program wyborczy będzie tak bardzo konfederacyjny, jak tylko się da" – napisał na X.

"(…) Przede mną ponad 9 miesięcy ciężkiej kampanii. Będę miał dużo czasu, żeby spróbować przekonać do swojej kandydatury jak najwięcej osób, zarówno ze środowiska Konfederacji, jak i spoza niego. Mam zamiar włożyć w to dużo pracy, czasu i energii, cała moja uwaga będzie teraz skupiona na tym, aby osiągnąć jak najlepszy wynik. Nie będzie to jednak możliwe bez zaangażowania liderów, działaczy, ale przede wszystkim sympatyków Konfederacji" – napisał przedsiębiorca i ekonomista.

"Stoimy po tej samej stronie, wszyscy chcemy, aby Polska była silna, bogata i bezpieczna, aby Polacy byli gospodarzami na swoim terenie, i aby nikt nie mówił nam co mamy myśleć, mówić i w jaki sposób żyć. Przeciwko nam są największe partie polityczne, międzynarodowe korporacje i media. Jesteśmy zbyt słabi, żeby jeszcze walczyć ze sobą, zamiast tylko z nimi" – podsumowywał swój wpis.

Wybory na prezydenta

Wybory prezydenckie w Polsce odbędą się wiosną 2025 roku. Na razie jeśli chodzi o partie mające reprezentację w Sejmie, oficjalnie swojego kandydata przedstawiła wyłącznie Konfederacja. Choć sytuacja w pozostałych ugrupowaniach powoli się klaruje, jasnego wskazania wciąż nie ma ani w Platformie Obywatelskiej, ani tym bardziej w PiS-e, gdzie lista potencjalnych kandydatów już znacznie dłuższa.

