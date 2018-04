Winnicki: Nie zapłacimy organizacjom żydowskim ani złotówki. Nie będziemy płacić hochsztaplerom

Izba Reprezentantów Kongresu Stanów Zjednoczonych przegłosowała ustawę 447. Dokument ten przyznaje Departamentowi Stanu USA prawo do wspomagania organizacji międzynarodowych zrzeszających ofiary Holocaustu, a także - co najważniejsze - udzielenia im pomocy poprzez swoje kanały dyplomatyczne w odzyskaniu żydowskich majątków bezdziedzicznych. W myśl nowych przepisów Departament Stanu jest zobowiązany do przygotowania raportu informującego, które kraje ociągają się z restytucją mienia. Głosowanie nad ustawą było ustne i nie było żadnego sprzeciwu. Teraz dokument czeka na podpis prezydenta Donalda Trumpa.

– Trzeba jasno zadeklarować. Nie zapłacimy organizacjom żydowskim, które chcą mienia bezspadkowego. To kuriozum w skali świata. Nie zapłacimy ani złotówki. To musi być jasna deklaracja wszystkich Polaków. To musi być jasna deklaracja, która popłynie od prezydenta i rządu. Nie będziemy płacić hochsztaplerom, wyłudzaczom i złodziejom – mówił poseł Robert Winnicki, prezes Ruchu Narodowego podczas pikiety przed ambasadą USA w Polsce.