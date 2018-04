Wassermann wygrywa w I turze bez Majchrowskiego

Według sondażu, w I turze Wassermann ma 31 proc. Z PO badano Bogusława Sonika, który ma 20 proc. Kandydat niezależny Łukasz Gibała ma 19 proc. Jednak już w II turze Wassermann w wariancie z Sonikiem ma 42 proc, a jej przeciwnik – 49 proc. Wassermann przegrywa też z Gibałą. Jeśli on dostanie się do drugiej tury, to może liczyć na 50 proc, a kandydatka PiS – na 38 proc.

Sondaż przeprowadzono metodą CATI na próbie n=1001 dorosłych mieszkańców Krakowa w dniach 19-24 kwietnia dla jednego z krakowskich przedsiębiorstw.