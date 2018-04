Wojtunik przegrał w sądzie sprawę dot. odebrania mu przez ABW certyfikatu bezpieczeństwa. "To odwet"

Z informacji uzyskanych przez serwis wynika, że wyrok w tej sprawie zapadł 19 kwietnia br. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie oddalił skargę Pawła Wojtunika na decyzję premiera dotyczącą cofnięcia mu poświadczeń bezpieczeństwa osobowego. W praktyce oznacza to, że decyzja koordynatora ds. służb specjalnych Mariusza Kamińskiego z maja 2017 roku o utrzymaniu w mocy cofnięcia dostępu do informacji niejawnych także pozostaje w mocy.

Co sam zainteresowany ma do powiedzenia w tej sprawie? – Nie można inaczej niż odwet interpretować faktu ujawnienia informacji o decyzji wydanej przez WSA zanim zostałem z nią oficjalnie zapoznany – podkreślił Wojtunik w rozmowie z Onetem. Jak jednak dodał, nie będzie komentował wyroku sądu. Wskazał, że nie ma takiego zwyczaju, nawet kiedy są one dla niego niekorzystne Były szef CBA poinformował, że orzeczenia WSA jeszcze oficjalnie nie otrzymał.

Były szef CBA zapowiada jednak, że to nie koniec jego walki. Jak tłumaczył, zamierza bronić swojej racji w ramach skargi kasacyjnej.

Przypomnijmy, że sprawa sięga listopada 2015 roku. Wtedy to Wojtunik złożył rezygnację ze stanowiska szefa CBA. Powodem tej decyzji było wszczęte przeciwko niemu postępowanie kontrolne Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Chodziło o rozmowę Wojtunika zarejestrowaną w czerwcu 2014 r. w stołecznej restauracji Sowa&Przyjaciele.