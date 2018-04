Płażyński o Adamowiczu: To osoba butna, opryskliwa, arogancka

– Nie mogę doczekać się ruszenia w teren, by rozmawiać z mieszkańcami. Wiem, że konfrontacja z Pawłem Adamowiczem nie będzie przyjemna, bo to nie jest dżentelmen. To osoba butna, opryskliwa, arogancka – mówił w Radiu Gdańsk kandydat Zjednoczonej Prawicy Kacper Płażyński.