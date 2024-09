Sukces mobilizacji Kaczyńskiego. Tyle wpłynęło na konto PiS

W miniony czwartek Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość z kampanii przed wyborami parlamentarnymi w 2023 r. PKW zarzuciła PiS nieprawidłowości w finansowaniu na kwotę 3,6 mln zł. Dotacja partii Jarosława Kaczyńskiego będzie pomniejszona o 10 mln zł. Ugrupowanie może zostać także pozbawione subwencji na trzy lata.

Duży sukces apelu Kaczyńskiego

Prawo i Sprawiedliwość zwróciło się do swoich wyborców o pomoc. Partia uruchomiła wpłaty darowizn.

– Będziemy walczyli, ale potrzebujemy w tej chwili pomocy ze strony społeczeństwa. Pomocy finansowej. To musi być wszystko w zgodzie z prawem. Takie wpłaty my mamy obowiązek sprawdzać. To muszą być legalne wpłaty. To nie może być, tak, że to jest wpłata na walkę z reżimem Donalda Tuska, bo takie musimy zwracać – wskazał prezes Jarosław Kaczyński.

– Apeluję do wszystkich polskich patriotów. Do wszystkich, którzy nas poparli, by nawet niewielkie sumy, nawet 10 złotych, przekazywali na nasze konto – dodał.

Po kilku dniach partia Kaczyńskiego ma powody do radości. Na koncie partii pojawiło się już bowiem aż 3 miliony złotych.

Problematyczne przelewy. Będą zwroty

Jak jednak zauważa Money.pl, w partii pojawiła się jednak obawa, czy część wpłaconych środków nie będzie musiała być zwrócona z powodów formalnych.

"Partia chce, by przelewając środki w tytule przelewu wpisać słowo 'darowizna', imię i nazwisko wpłacającego, PESEL oraz formułkę: "zam. na ter. RP". Tymczasem spora część przelewów nie spełnia tych wymogów, bo np. brakuje słowa 'darowizna'" – wskazuje portal. Chodzi jednak także o akcję zwolenników koalicji rządzącej, którzy złośliwie rozpoczęli akcję masowej wysyłki 1-groszowych przelewów z uderzającymi w PiS tytułami. Problematyczne mogą okazać się także przelewy wykonane przez zwolenników partii Jarosława Kaczyńskiego, którzy w tytule przelewów piszą np. "na walkę z reżimem Tuska". Jeden z cytowanych przez Money.pl działaczy PiS przyznaje, że nie mieści się to niestety w celach statutowych partii.

Okazuje się, że ugrupowanie Kaczyńskiego ma pewien plan, jak poradzić sobie z tym problemem. Skarbnik PiS Henryk Kowalczyk w rozmowie z portalem zapowiada zwroty wszystkich niewłaściwych i niezgodnych z prawem przelewów. – Poradzimy sobie z tym, ale nie chcemy mówić, jak – podkreślił Kowalczyk.

