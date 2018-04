Media: Szyszko odsunięty od organizacji COP24 w Katowicach. Zastąpi go wiceminister energii

Redakcja TV Trwam News dotarła do projektu rozporządzenia Rady Ministrów, który przewiduje ustanowienie pełnomocnika rządu ds. prezydencji szczytu klimatycznego w Katowicach. Jak czytamy w dokumencie, „pełnomocnik jest kandydatem Rzeczypospolitej Polskiej na przewodniczącego Konferencji COP24. (…) Pełnomocnikiem jest sekretarz stanu w Ministerstwie Energii”.

Według doniesień medialnych, nowym prezydentem szczytu ma zostać Michał Kurtyka.

Portal wPolityce.pl już wcześniej informował o planach odsunięcia Jana Szyszko od organizacji COP24. Były szef resortu środowiska nie wiedział o tym, że zostanie usunięty z funkcji prezydenta szczytu. – Nie mam żadnych informacji. Nic nie wiem na ten temat. Byłoby to złamaniem procedur, gdyby ktoś tak to wykombinował. Są procedury, które obowiązują tak samo jak przy Radzie Bezpieczeństwa, gdy wyznacza grupa państw i zapada zatwierdzenie kandydatury. Muszę powiedzieć, że byłoby to niesamowicie dziwne – powiedział portalowi wPolityce.pl