Organizatorka Czarnych Marszów zachęca do wsparcia protestu niepełnosprawnych

"W lipcu rząd myślał, że okres urlopowy nie będzie sprzyjał demonstrowaniu. Okazało się, że było wręcz przeciwnie. Teraz jest podobna sytuacja. Protestujący muszą mieć za oknem ludzi, którzy ich wspierają, którzy są z nimi i zostaną. To czas obywatelskiej próby" – twierdzi Lempart w rozmowie z wrocławską "Gazetą Wyborczą". I dodaje: "Kto tylko może, powinien spędzić majówkę, wspierając rodziców dzieci z niepełnosprawnością".

Nie po raz pierwszy przedstawicielka organizacji feministycznych zaangażowanych w Czarne Protesty, zachęca do wsparcia niepełnosprawnych. Niektórzy wytykają hipokryzję wskazując, że przecież manifestacje feministek miały wydźwięk proaborcyjny, a także sprzeciwiały się zakazowi aborcji eugenicznej. Jednak według działaczek, nie ma tu żadnej sprzeczności, a popieranie możliwości dokonywania aborcji ze ze względu na wadę genetyczną dziecka, nie kłóci się ze wspieraniem niepełnosprawnych.

Tymczasem Marta Lempart mówi o "prawie do godnego życia osób niepełnosprawnych". Jak wskazuje, "świadczy to o stopniu ucywilizowania państwa i dojrzałości jego obywateli".

Dzisiejszą manifestację poparcia zaplanowano na godz. 18. "Wszyscy i wszystkie, które mogą, powinny tam być: nie możemy pozwolić na to, żeby rząd pozbył się protestujących z widoku i ze świadomości społecznej. Bardzo cieszę się też z tego, że pikiety odbędą się również w innych miastach. Wierzę, że to zalążek wielkiego, godnościowego buntu obywatelek i obywateli z niepełnosprawnościami" – tak zachęcała Lempart do udziału w proteście.