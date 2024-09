Siedlecka z "Polityki" dołącza do strajku klimatystów. "Politycy was oszukali"

Organizacja "Ostatnie Pokolenie" to grupa zrzeszająca aktywistów klimatycznych, stosujących metody takie jak blokowanie głównych ulic miast w trakcie godzin największego ruchu czy oblewanie farbą m.in. dzieł kultury. Twierdzą oni, że jeśli nie zostaną podjęte natychmiastowe i radykalne działania na rzecz ochrony klimatu, kolejne pokolenia nie będą miały szans na spokojne i zdrowe życie.

Siedlecka popiera aktywistów

Od pewnego czasu "Ostatnie Pokolenie" zachęca, aby do akcji włączali się rodzice, którzy troszczą się o przyszłość swoich dzieci. Na apel aktywistów odpowiedziała Ewa Siedlecka z tygodnika "Polityka", która we wtorek dołączyła do blokady ul. Pięknej w centrum stolicy.

– Nazywam się Ewa, mam 65 lat. Jestem tutaj z solidarności. Zaprosiliście, powiedzieliście, że są pomarańczowe kamizelki do wzięcia, no więc przyszłam, wzięłam pomarańczową kamizelkę. Jestem dlatego że uważam, że jesteście pokoleniem oszukanym. Oszukali was politycy. Chodziliście grzecznie w marszach strajku klimatycznego. Wtedy wszyscy się nad wami rozczulali, że tak grzecznie maszerujecie, że jesteście tacy uświadomieni. W tej chwili traktują was niemalże jak terrorystów, podczas gdy wasze postulaty są nie tylko słuszne, ale przede wszystkim rozsądne. Nie są przesadne. Są tym, co jest minimum minimorum, żeby planeta przetrwała. Ja się z tym solidaryzuję i dlatego usiadłam – mówi Siedlecka na nagraniu udostępnionym przez organizację w serwisie X.

Czego domaga się "Ostatnie Pokolenie"? Postulaty aktywistów to przeniesienie funduszy z budowy autostrad na transport publiczny oraz bilet miesięczny na transport regionalny za 50 złotych.

"Ostatnie Pokolenie" znów zablokowało jedną z ulic w Warszawie

W poniedziałek 2 września aktywiści zablokowali ulicę Świętokrzyską w Warszawie. Kilka osób usiadło na asfalcie, uniemożliwiając ruch pojazdów. Przybyli na miejsce policjanci początkowo próbowali z nimi rozmawiać, ale ostatecznie siłą usunęli protestujących. Jedna z osób przykleiła sobie dłoń do jezdni. Ją też funkcjonariusze przenieśli na chodnik.

Wcześniej aktywiści z "Ostatniego Pokolenia" zniszczyli elewację jednej z największych galerii handlowych w Warszawie – Złote Tarasy. Duży fragment szklanego dachu budynku został oblany pomarańczową farbą.

