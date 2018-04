Więcej patroli Policji i wzmożone kontrole. Rusza akcja "Bezpieczny weekend"

Podczas prowadzonych działań policjanci będą nadzorować główne ciągi komunikacyjne, drogi wjazdowe i wyjazdowe do miejscowości turystycznych, udzielać wskazówek i rad kierującym, a w przypadku tworzenia się zatorów upłynniać ruch oraz kierować pojazdy na drogi objazdowe.

Ponadto zwrócą uwagę na przestrzeganie przez kierujących przepisów ruchu drogowego, poruszanie się z dozwoloną prędkością, używanie telefonów komórkowych podczas jazdy, korzystanie z pasów bezpieczeństwa oraz przewożenia dzieci w fotelikach bezpieczeństwa. Mundurowi będą sprawdzać stan trzeźwości kierujących oraz stan techniczny pojazdów.

Policja przypomina, że siadając za kierownicą samochodu powinniśmy zadbać o to, by podróż była przyjemnością. Nie należy wyruszać w drogę, gdy jest się zmęczonym.Taki stan osłabia refleks, zmniejsza zdolność koncentracji, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do zaśnięcia za kierownicą. Jednocześnie Policja po raz kolejny zwraca uwagę, że nawet niewielka ilość alkoholu zaburza naszą percepcję; niewskazane jest także kierowanie pojazdem następnego dnia po spożyciu alkoholu.