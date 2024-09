Jest oświadczenie Pawła Szopy. Wnioskuje o list żelazny

Przypomnijmy, że wystawiono list gończy za Pawłem Szopą, twórcą marki Red is Bad. Chodzi o nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS). W poniedziałek Sąd Okręgowy w Katowicach zastosował wobec właściciela Red is Bad środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 90 dni, co daje podstawę do poszukiwania go listem gończym. Sformułowane wcześniej zarzuty wobec Szopy, a także Michała Kuczmierowskiego, byłego szefa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych, dotyczą udziału w zorganizowanej grupie przestępczej (art. 258 § 1 K.k.) oraz przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków w celu osiągnięcia korzyści majątkowej (art. 231 § 1 i 2 K.k.).

Szopa wnioskuje o list żelazny

Pełnomocnik Szopy, mec. Lewandowski, opublikował w sieci oświadczenie swojego klienta. "Chciałbym oświadczyć, że od początku tej sprawy deklarowałem i nadal deklaruję pełną gotowość do współpracy z organami ścigania w celu wyjaśnienia wszystkich okoliczności" – zadeklarował Paweł Szopa.

"Niestety wczoraj zapadła decyzja uwzględniająca zażalenie prokuratury na postanowienie o niezastosowaniu wobec mnie aresztu. Została podjęta podczas posiedzenia sądu, w którym uniemożliwiono udział moich obrońców" – przekazał. Twórca RiB zaznacza, że w ten sposób pozbawiono go w ten sposób prawa do obrony i "postawiono pod znakiem zapytania szanse na sprawiedliwy i uczciwy proces".

"Nie chcąc uczestniczyć w medialnym przedstawieniu, za pośrednictwem moich obrońców złożyłem wniosek o wydanie listy żelaznego. Umożliwi mi on stawienie się przed sądem i złożenie szczegółowych zeznań. Mam nadzieję, że wniosek zostanie uwzględniony" – podkreślił Szopa.

Organem uprawnionym do wydania listu żelaznego jest sąd okręgowy (zgodnie z art. 281 § 1 k.p.k.). Sąd ten jest właściwy do podjęcia decyzji w tej kwestii zarówno w postępowaniu przygotowawczym, jak i sądowym.



